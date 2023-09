Onda de calor não chegará a Sergipe, diz Governo do Estado

Após alerta para o surgimento de uma onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã da última segunda-feira, 18, o Governo de Sergipe emitiu nota reforçando que o fenômeno, que deve atingir o interior do Brasil ao longo desta semana, não chegará ao estado. De acordo com o aviso meteorológico divulgado pelo órgão, temperaturas acima do normal, aproximando-se dos 40ºC, devem ser percebidas em 14 estados e no Distrito Federal.

A meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), Wanda Tathyana de Castro Silva, detalha que a onda de calor anormal chegará aos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e ao Distrito Federal, não havendo chances de atingir Sergipe.

Ela também explica que o fenômeno ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que causa a subsidência de ar – fluxo de ar de cima para baixo, que traz o ar seco para a superfície e não favorece a formação de nuvens de chuva, provocando uma massa de ar muito quente. Essa onda de calor traz como principais consequências a diminuição da umidade e nebulosidade, a intensificação da radiação e a ausência de chuvas nas regiões afetadas.

“Em Sergipe, deve haver a redução das chuvas gradativamente, pois estamos entrando na estação da primavera e, dentro da normalidade, ocorre a redução de chuvas e o aumento de temperatura. Ainda na primavera, o fenômeno El Niño – de intensidade forte a muito forte – deve atuar e atingir seu pico em dezembro, no verão”, completa a meteorologista.

Previsão

De acordo com o boletim do tempo da Semac, a última semana do inverno em Sergipe será marcada por formações de nuvens e chuva fraca passageira em todos os territórios. São esperadas temperaturas mínimas entre 20° e 23° e máximas entre 28° e 31°.

Variações nos ventos também são esperadas nesta semana que marca a transição das estações, ficando entre fracos e moderados. Nesta terça-feira, 19, no período da manhã e tarde, há a possibilidade de chuva e céu nublado e noite com céu encoberto nas três regiões climáticas. Os termômetros devem marcar temperaturas mínimas e máximas em torno de 24.2°C e 29.2°C (litoral); 20.3°C e 30.0°C (agreste); e 20.4°C e 31.2°C (sertão).

Na quarta-feira, 20, há possibilidade de chuva fraca no litoral e agreste. No sertão, a probabilidade é de chuva leve. Nessas três regiões, o céu parcialmente nublado irá predominar na maior parte do dia. Já as temperaturas mínimas e máximas tendem a ser 24.3°C e 28.8°C (litoral); 19.4°C e 29.4°C (agreste); e 20.1°C e 30.5°C (sertão).

Nesta quinta-feira, 21, as condições meteorológicas continuam instáveis, com a possível chegada de precipitações no período da madrugada e início da manhã no litoral, agreste e sertão. As mínimas e máximas serão entre 24.3°C e 28.6°C (litoral); 19.4°C e 29.4°C (agreste); e 19.6°C e 30.5°C. (sertão).

Para o último dia do inverno, nesta sexta-feira, 22, a população pode esperar poucas variações. No sertão, por exemplo, a previsão é de céu encoberto na maior parte do dia. Para o litoral e agreste, há possibilidade de formação de nuvens. As temperaturas mínimas e máximas ficarão entre 24.0°C e 28.7°C (litoral); 20.6°C e 29.5°C (agreste); e 20.0°C e 29.5°C (sertão).