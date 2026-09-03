Ônibus da VRS são impedidos pela SMTT de deixar garagem em Aracaju

Os ônibus da Viação Roberto Santana (VRS) foram novamente impedidos de deixar a garagem da empresa, localizada no bairro Novo Paraíso, em Aracaju, na manhã desta quarta-feira, 2. A situação foi divulgada pela própria VRS nas redes sociais.

Nas imagens publicadas no perfil da empresa no Instagram, é possível ver viaturas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) em frente à garagem. O bloqueio ocorre após uma decisão judicial que determinou a suspensão dos efeitos da medida que havia retirado a VRS da operação. A empresa informou que a decisão permite a retomada das atividades e que as providências para o retorno do serviço estão sendo adotadas.

Prefeitura de Aracaju

Por meio de nota, a Prefeitura de Aracaju disse que a decisão judicial que determinou o retorno da VRS ao transporte coletivo será cumprida e que a previsão da gestão municipal é que os ônibus voltem a circular até a próxima sexta-feira, 4.

Segundo a Prefeitura, como os veículos da VRS já haviam sido descadastrados do sistema, serão necessárias até 24 horas para a realização dos procedimentos operacionais e o restabelecimento do serviço.

A gestão municipal também explicou que a presença da Guarda Municipal nas proximidades da garagem teve caráter preventivo, com o objetivo de garantir a ordem durante o cumprimento da decisão judicial.

Fonte: Infonet