Em Salgado, ônibus escolar fica preso após acostamento de rodovia ceder

Na manhã desta segunda-feira, 29, um ônibus que realiza o transporte dos alunos em Salgado acabou impedido de circular, após o acostamento da rodovia estadual ceder. O caso foi registrado por populares.

Segundo a Prefeitura de Salgado, no momento do ocorrido, apenas o motorista estava dentro do ônibus, não havendo, portanto, feridos. O Município ainda destacou que o mesmo estava indo buscar os alunos.

“Os estudantes não ficaram sem transporte escolar, pois a Secretaria Municipal de Transporte prontamente enviou um outro ônibus para conduzir os alunos, além de imediatamente retirar o ônibus do local do incidente”, acrescentou.