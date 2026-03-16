Ônibus gratuito de acesso ao Novo Centro Administrativo de Lagarto começa a funcionar nesta segunda, 16

Com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços para os cidadãos lagartenses e a ida dos servidores ao exercício das suas funções, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) começará a disponibilizar, a partir desta segunda-feira, 16, um ônibus, que fará periodicamente o circuito entre a Praça Artur Gomes, conhecida como Praça da Caixa D’Água, e a nova sede administrativa, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, bairro Cidade Nova.

De acordo com o cronograma estabelecido, o ônibus realizará viagens regulares ao longo de todo o dia. A primeira viagem parte às 6h45, com retorno às 7h30. Em seguida, as saídas ocorrerão às 8h, 9h15, 10h30, 11h45, 13h, 14h15, 15h30 e 16h30, com retornos previstos, respectivamente, às 8h45, 10h, 11h15, 12h30, 13h45, 15h, 16h e 17h, horário que marca o encerramento das atividades do transporte no dia.

“Essa iniciativa nasce do cuidado que a gestão tem com as pessoas, especialmente com os trabalhadores e com a população que precisa acessar os serviços públicos. A ideia é aproximar cada vez mais a Prefeitura dos cidadãos, assegurando que todos tenham condições de chegar até os espaços e possam ser atendidos ou trabalhar com mais conforto, dignidade e eficiência.”, explica o secretário municipal de Governo e Inovação, Caíque Vasconcelos.

A disponibilização do transporte integra o conjunto de medidas adotadas pela gestão municipal para tornar os serviços públicos mais acessíveis e eficientes. Como parte da reorganização administrativa do município, o novo Centro Administrativo reúne diferentes secretarias em um mesmo espaço, permitindo maior integração entre os setores e mais agilidade no atendimento às demandas da população.

Com a implantação do transporte, a gestão municipal busca garantir que essa estrutura funcione de forma ainda mais eficiente no dia a dia, facilitando a circulação de pessoas e contribuindo para a melhoria dos serviços oferecidos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto