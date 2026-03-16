logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Ônibus gratuito de acesso ao Novo Centro Administrativo de Lagarto começa a funcionar nesta segunda, 16

Centro Administrativo

Com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços para os cidadãos lagartenses e a ida dos servidores ao exercício das suas funções, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) começará a disponibilizar, a partir desta segunda-feira, 16, um ônibus, que fará periodicamente o circuito entre a Praça Artur Gomes, conhecida como Praça da Caixa D’Água, e a nova sede administrativa, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, bairro Cidade Nova.

De acordo com o cronograma estabelecido, o ônibus realizará viagens regulares ao longo de todo o dia. A primeira viagem parte às 6h45, com retorno às 7h30. Em seguida, as saídas ocorrerão às 8h, 9h15, 10h30, 11h45, 13h, 14h15, 15h30 e 16h30, com retornos previstos, respectivamente, às 8h45, 10h, 11h15, 12h30, 13h45, 15h, 16h e 17h, horário que marca o encerramento das atividades do transporte no dia.

“Essa iniciativa nasce do cuidado que a gestão tem com as pessoas, especialmente com os trabalhadores e com a população que precisa acessar os serviços públicos. A ideia é aproximar cada vez mais a Prefeitura dos cidadãos, assegurando que todos tenham condições de chegar até os espaços e possam ser atendidos ou trabalhar com mais conforto, dignidade e eficiência.”, explica o secretário municipal de Governo e Inovação, Caíque Vasconcelos.

A disponibilização do transporte integra o conjunto de medidas adotadas pela gestão municipal para tornar os serviços públicos mais acessíveis e eficientes. Como parte da reorganização administrativa do município, o novo Centro Administrativo reúne diferentes secretarias em um mesmo espaço, permitindo maior integração entre os setores e mais agilidade no atendimento às demandas da população.

Com a implantação do transporte, a gestão municipal busca garantir que essa estrutura funcione de forma ainda mais eficiente no dia a dia, facilitando a circulação de pessoas e contribuindo para a melhoria dos serviços oferecidos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

Publicidade
Publicidade
Previous
Next