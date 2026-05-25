Opera Sergipe alcança marca histórica de mil cirurgias bariátricas

O Governo de Sergipe, por meio do Programa Opera Sergipe, alcançou, no último sábado, 23, um marco histórico para a saúde pública estadual: a realização da milésima cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando o estado como referência nacional na ampliação do acesso a procedimentos de alta complexidade. O avanço integra a segunda fase do Opera Sergipe, iniciada em março de 2025, que ampliou a oferta de cirurgias especializadas para pacientes dos 75 municípios sergipanos.

A ação ocorreu no Hospital de Cirurgia, em Aracaju, com as presenças do governador Fábio Mitidieri, da secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, do secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer, do ex-secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e do ex-deputado federal, André Moura.

O governador Fábio Mitidieri destacou que o programa representa uma transformação concreta na vida das pessoas e reforça o compromisso da gestão estadual com uma saúde pública mais acessível, humanizada e resolutiva. “Hoje é um dia histórico para Sergipe. Completamos mil cirurgias bariátricas realizadas pelo Programa Opera Sergipe. São mil vidas transformadas. É emocionante ouvir os depoimentos e ver a alegria dessas pessoas. Hoje, temos aqui pacientes de municípios como Umbaúba, Riachuelo, Propriá, Glória, Capela, Lagarto e Aracaju. Alguns estão chegando para realizar o sonho da cirurgia, outros já passaram pelo procedimento e voltaram para dar seus testemunhos de superação e esperança. Quando comparamos, percebemos a dimensão desse momento: em vinte anos, antes do programa Opera Sergipe, o estado realizou apenas 64 cirurgias bariátricas pelo SUS. Em pouco mais de um ano de programa, já ultrapassamos a marca de mil bariátricas realizadas. Isso é dignidade, isso é devolver saúde, autoestima, mobilidade e qualidade de vida às pessoas”, afirmou.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Sergipe lidera proporcionalmente o ranking nacional de cirurgias bariátricas e mamárias realizadas pelo SUS, com taxas de 21,38 cirurgias bariátricas e 16,14 cirurgias mamárias por 100 mil habitantes, superando estados maiores, como São Paulo e Santa Catarina.

Entre os pacientes atendidos neste sábado está Carlos Eduardo Carvalho Neves, morador de Aracaju, que celebrou a realização de um sonho antigo. “Esperei muito por esse momento. A obesidade já afetava minha saúde, minha autoestima e até minhas atividades do dia a dia. Hoje, estou iniciando uma nova fase da minha vida, com mais saúde, disposição e esperança. Sou muito grato pela oportunidade que o Opera Sergipe proporcionou para mim e para tantas outras pessoas”, relatou.

Os benefícios do programa também chegaram à Lucileide Dantas, de Lagarto, que realizou o cadastro durante uma edição do ‘Sergipe é aqui’. Ela espera que a cirurgia traga mudanças significativas para sua vida. “Minha vida já começou a mudar. A cirurgia trouxe melhorias em todos os sentidos: saúde, autoestima e qualidade de vida”, afirmou.

Moradora de Glória, a dona de casa Maria Aparecida da Silva Nunes contou que aguardava pela cirurgia há seis meses e descreveu o momento como a realização de um sonho. “Eu sonhava com essa cirurgia, mas parecia algo impossível de realizar. Com a graça de Deus e o apoio da gestão, consegui. Estou muito emocionada e só tenho a agradecer. Fomos muito bem tratados e acolhidos”, comemorou.

Já Ane Érica Batista Santos, do município de Capela, destacou os impactos da obesidade na rotina e celebrou a oportunidade de iniciar uma nova fase. “A obesidade limita nossa rotina e reduz nossa qualidade de vida. Agora, vou poder viver uma nova fase, com mais saúde, bem-estar e liberdade para fazer minhas escolhas”, pontuou.

O secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer, ressaltou que o programa se tornou referência pela capacidade de ampliar o acesso a procedimentos especializados com agilidade e segurança. “O Opera Sergipe é uma política pública que vem mudando realidades. Estamos garantindo atendimento humanizado, reduzindo filas históricas e levando dignidade à população sergipana. Hoje, celebramos a marca de mil cirurgias bariátricas realizadas. São pessoas que voltam a ter saúde, qualidade de vida, autoestima e oportunidade de retornar ao mercado de trabalho e ao convívio social. Uma população mais saudável é uma preocupação permanente do Governo do Estado”, salientou.

A interventora do Hospital de Cirurgia, um dos hospitais credenciados ao programa, Márcia Guimarães, destacou a importância do programa para a saúde pública sergipana. “Ficamos muito felizes em fazer parte do Opera Sergipe e contribuir para esse momento histórico da saúde do nosso estado. O Hospital de Cirurgia tem orgulho de integrar uma iniciativa que transforma vidas e amplia o acesso da população aos procedimentos de alta complexidade com qualidade e segurança”, completou.

Avanços na Saúde

O governador Fábio Mitidieri ressaltou, ainda, que os investimentos na saúde pública têm permitido ampliar serviços e garantir atendimento mais humanizado à população. “A bariátrica ajuda no combate às comorbidades, melhora doenças como diabetes e hipertensão, devolve disposição e, acima de tudo, resgata a autoestima. Hoje é um dia de orgulho para todos nós e de confirmação de que estamos no caminho certo. Estamos prestes a alcançar, também, a milésima cirurgia de redução mamária realizada pelo programa. Retomamos, depois de 13 anos, os transplantes de rim em Sergipe, chegando a 15 procedimentos realizados. E, agora, o estado vive outro marco histórico: o primeiro transplante de fígado feito em Sergipe, aqui no Hospital de Cirurgia. Tudo isso é resultado de muito investimento e compromisso com a saúde pública. Hoje, Sergipe investe quase 20% do orçamento estadual em saúde, muito acima do mínimo constitucional de 12%”, completou.

O governador também destacou os avanços estruturais promovidos pelo Governo do Estado na rede estadual de saúde. “Em três anos e meio, entregamos o Hospital do Câncer, que estava com apenas 8% das obras concluídas, quando assumimos, e já iniciamos a construção do Complexo Materno-Infantil Nossa Senhora de Lourdes, com investimento de R$ 220 milhões. Também modernizamos a rede estadual com três novos tomógrafos de última geração e quatro novas ressonâncias magnéticas. Em junho, vamos entregar a primeira ressonância magnética do interior do estado, em Itabaiana. Inauguramos a primeira UTI do Sertão, em Nossa Senhora da Glória, renovamos 100% da frota do Samu e zeramos a fila para entrega de cadeiras de rodas. Tudo isso faz parte de uma política pública que entende que saúde é prioridade. Sem saúde, ninguém consegue trabalhar, estudar ou viver plenamente. Por isso, seguimos investindo em estrutura, equipamentos, concursos públicos e, principalmente, na humanização do atendimento”, frisou.

Opera

Desde o lançamento, em julho de 2023, o Opera Sergipe, junto ao Enxerga Sergipe, já ultrapassou a marca de 60 mil procedimentos realizados em todo o estado. Atualmente, o programa contempla 34 tipos de cirurgias, incluindo bariátrica, mamoplastia, cirurgias urológicas, tratamento de endometriose e procedimentos ortopédicos por videoartroscopia.

O acesso ao programa ocorre por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde os pacientes passam por avaliação clínica, triagem e encaminhamento via regulação para os hospitais credenciados.

Fonte: Governo de SE