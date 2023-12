Opera Sergipe alcançou o total de mais de 5.500 cirurgias realizadas

O Opera Sergipe, um dos maiores programas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), já realizou um total de 5.532 cirurgias. Desse número, 143 procedimentos eletivos foram feitos em 10 dias de lançamento da etapa Aracaju do Opera Sergipe, por meio do Hospital e Maternidade Santa Isabel.

A dona de casa Rosane Pereira Serafim, de 28 anos, contou sobre a felicidade de realizar um dos seus sonhos, que é a cirurgia de laqueadura. “Essa é uma felicidade que não tem preço. Estou me sentindo realizada por fazer minha cirurgia, os médicos aqui do Hospital Santa Isabel são muito atenciosos, conversam com a gente, nos deixam à vontade”, contou Rosane.

O Opera Sergipe, em quatro meses de lançamento, já devolveu o bem-estar e trouxe mais qualidade de vida para homens e mulheres em todo o estado. Esse alcance se dá pelo fato das equipes que compõem o programa, irem até o município do usuário por meio da ação itinerante do Governo do Estado o ‘Sergipe é aqui”.

“Eu descobri o programa por meio de uma amiga minha, que também realizou a cirurgia e disse que foi bem tranquilo. Então, como já era regulada, fui ao lançamento, e desde esse dia eu senti que iria fazer a minha cirurgia em um local de qualidade. Hoje estou aqui, para fazer a cirurgia e só tenho a agradecer a Deus e ao Governo do Estado por proporcionar mais qualidade de vida para as mulheres e homens”, relatou Daniela Prata da Silva, de 40 anos.

No período de 23 de julho a 13 de dezembro, o Hospital Amparo de Maria, localizado no município de Estância, no sul do estado, realizou 2.366 cirurgias. Em Lagarto, no centro-sul, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, foram feitos 2.216 procedimentos dentro do Opera Sergipe. Já o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju, deu início aos procedimentos do programa do Governo do Estado em 1º de agosto, e já realizou 807 cirurgias.

Cirurgias da primeira etapa

Os usuários regulados no Programa Opera Sergipe poderão realizar cirurgias de histerectomia total; histerectomia c/anexectomia; colecistectomia; postectomia; histerectomia (por via vaginal); correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; laqueadura tubária; colpoperioneoplastia anterior e posterior; hernioplastia epigastrica; hernioplastia inguinal bilateral; hernioplastia inguinal/crural (unilateral); hernioplastia recidivante.

Para ter acesso ao programa, basta ir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima da sua casa. Após a consulta, o paciente será encaminhado para o cirurgião, que irá cadastrar, se necessário, o usuário no Opera Sergipe. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo “Opera Sergipe”. A execução das cirurgias ocorrerá dentro de até 60 dias, a partir do instante em que o cadastro do procedimento cirúrgico for inserido no sistema de regulação.

O aplicativo possibilita a consulta, de forma simples e rápida, da situação atual do processo do Opera Sergipe. Além disso, o usuário pode receber notificações quando houver qualquer atualização no andamento da solicitação.

Fonte: Governo de SE