Opera Sergipe de Fábio já beneficiou mais de 6 mil moradores de Lagarto e região

A população de Lagarto e da região Centro-Sul tem sido beneficiada pelo programa Opera Sergipe, implantado pelo governador Fábio Mitidieri para ampliar o acesso às cirurgias e devolver qualidade de vida aos sergipanos.

Em apenas três anos, mais de 6 mil moradores de Lagarto, Simão Dias, Poço Verde, Tobias Barreto e Riachão do Dantas já foram beneficiados pelo programa.

Somente em Lagarto, 2,8 mil pessoas passaram por algum tipo de cirurgia, como mamoplastia redutora, cirurgia bariátrica, retirada da vesícula biliar, correção de hérnias e cirurgia de fimose, além de outros procedimentos.

Em junho deste ano, o governador Fábio participou do Mutirão do Opera Sergipe em Lagarto e recebeu o carinho e o reconhecimento de centenas de pacientes pela criação do programa.

Fonte: Assessoria de Comunicação