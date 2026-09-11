Operação Acerto de Contas desarticula grupo investigado por diversos crimes no interior de Sergipe

A Polícia Civil, em trabalho conjunto com o 3º Batalhão da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 11, a Operação Acerto de Contas. A ação é resultado de uma investigação iniciada após quatro indivíduos, que circulavam em um veículo Polo Branco, entrarem na cidade de Aparecida e realizarem ameaças.

A partir dos primeiros indícios, as equipes policiais deram início às diligências e constataram que os investigados também estariam envolvidos em outros crimes, incluindo tráfico de drogas, extorsão, ameaças contra empresários e homicídio.

Dos quatro integrantes identificados durante as investigações, dois morreram em confronto com as equipes policiais. Um dos suspeitos foi preso e um adolescente foi apreendido durante a operação.

A ação contou com a participação de policiais civis das delegacias de Ribeirópolis, Aparecida e da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, além de policiais militares do 3º Batalhão, da Companhia Independente de Policiamento Militar de Itabaiana e do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga).

Fonte: SSP/SE