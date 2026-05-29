Operação Caminhos Seguros 2026 resulta em 16 prisões e quase 100 mil pessoas alcançadas em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe apresentou o balanço final da Operação Caminhos Seguros 2026, realizada entre os dias 04 e 18 de maio, com foco no enfrentamento de todas as formas de violência e exploração contra crianças e adolescentes. A ofensiva faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e reuniu, em Sergipe, diversas forças de segurança em atuação integrada em todo o estado.

Participaram da operação a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária Federal. Cada instituição atuou de forma estratégica dentro de sua área de competência, ampliando o alcance das ações preventivas, educativas, ostensivas e investigativas.

Durante a operação, foram realizadas 106 diligências e 148 ações cartorárias, além do mapeamento de 40 locais vulneráveis e da fiscalização em 35 pontos considerados estratégicos. As equipes também atenderam 14 vítimas e receberam 35 denúncias, sendo 17 já apuradas.

Ao todo, 16 pessoas foram presas em Sergipe, sendo cinco em flagrante e 11 por mandado judicial. Entre os resultados de maior destaque está a atuação da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e aos Adolescentes Vítimas (DEACAV), responsável pelo cumprimento de oito mandados de prisão relacionados exclusivamente ao crime de estupro de vulnerável. As ações contaram com apoio de policiais civis mobilizados pela operação.

Na área investigativa e judicial, foram registrados 80 boletins de ocorrência, instaurados 48 inquéritos policiais e concluídos 15 procedimentos com autoria identificada. Também houve representação por medida cautelar e solicitação de quatro medidas protetivas.

As ações educativas tiveram forte impacto social. Foram promovidas 31 atividades em escolas, instituições e comunidades, alcançando 98.612 pessoas em Sergipe. Desse total, cerca de 2.500 eram jovens que participaram diretamente de palestras educativas voltadas à conscientização e prevenção da violência sexual infantojuvenil. Ao todo, 22 escolas foram visitadas pelas equipes.

A Polícia Militar atuou no reforço das ações ostensivas, fiscalizações e atividades educativas. A Polícia Rodoviária Federal participou das fiscalizações, principalmente em ações noturnas, além das palestras educativas. Já a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros contribuíram diretamente nas ações de conscientização em escolas e comunidades. A Polícia Civil intensificou as ações investigativas, por meio de forças-tarefas nas unidades especializadas, além das fiscalizações e atividades preventivas.

A operação também mobilizou 142 policiais e empregou 44 viaturas em 37 municípios sergipanos.

A coordenadora da Operação Caminhos Seguros em Sergipe, delegada Nalile Castro, destacou a importância da integração entre as forças de segurança e o foco na proteção da infância e adolescência.

“Mais do que números, essa operação representa proteção, acolhimento e resposta firme contra crimes que violam a dignidade de crianças e adolescentes. Tivemos uma atuação integrada, estratégica e comprometida de todas as forças de segurança, alcançando resultados expressivos tanto na repressão quanto na prevenção”, ressaltou a delegada.

Fonte: SSP/SE