Operação Caminhos Seguros intensifica ações repressivas em municípios sergipanos

Órgãos da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), intensificaram, entre a sexta-feira, 8, e o domingo, 10, as ações ostensivas e repressivas da Operação Caminhos Seguros 2026 em diferentes regiões do estado. As atividades mobilizaram equipes das forças de segurança em 10 municípios, resultando no cumprimento de um mandado de prisão de recaptura durante diligências realizadas no âmbito da operação.

As ações ocorreram nos municípios de Laranjeiras e Maruim, situado na Grande Aracaju; Estância, Umbaúba e Cristinápolis, no território Centro-Sul sergipano; em Capela, Malhada dos Bois, Propriá e Neópolis, na região do Baixo São Francisco e Leste sergipano; além de Itabaiana e Campo do Brito, no Agreste Central do estado.

A coordenadora estadual da Operação Caminhos Seguros em Sergipe, delegada Nalile Castro, destacou que a integração entre os órgãos tem possibilitado a ampliação das ações preventivas e repressivas em diversas regiões do estado. “A Operação Caminhos Seguros, iniciada no último dia 4, segue sendo desenvolvida em todo o estado com ações integradas de fiscalização, conscientização e repressão qualificada. Ao longo desses dias, as equipes atuaram em municípios estratégicos, intensificando abordagens e verificações em locais previamente monitorados, sempre com foco na proteção de crianças e adolescentes”, afirmou.

Durante as diligências realizadas em Campo do Brito, as equipes policiais deram cumprimento a um mandado de prisão de recaptura expedido pela 7ª Vara Criminal de Aracaju. A ordem judicial foi cumprida no decorrer das fiscalizações e abordagens desenvolvidas pelas forças de segurança.

As ações tiveram como foco bares, pousadas, rodovias e outros pontos previamente mapeados pelas equipes de inteligência, visando prevenir e combater crimes praticados contra crianças e adolescentes. Conforme o balanço parcial da operação, nenhuma criança ou adolescente foi encontrada em situação de risco durante as fiscalizações realizadas nos três dias de atuação intensificada.

O tenente Vital, do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) da Polícia Militar de Sergipe, também pontuou sobre a importância da atuação conjunta das forças de segurança durante a operação. “O objetivo é intensificar o policiamento e ampliar a presença das forças de segurança nas regiões priorizadas pela operação, atuando de forma preventiva e repressiva no enfrentamento aos crimes contra crianças e adolescentes”, explicou.

Além das fiscalizações presenciais, a operação também conta com levantamento prévio de informações de inteligência e monitoramento de áreas consideradas vulneráveis, permitindo o direcionamento das equipes para pontos com maior necessidade de atuação.

A Polícia Rodoviária Federal é atuante nas ações integradas, especialmente em trechos de rodovias federais que cortam o estado. No sábado, 9, houve, ainda, a participação do Escritório Regional de Direitos Humanos da PRF, para em casos de flagrante, haver o acolhimento especializado das vítimas. Segundo o policial rodoviário federal Santos Silva, o trabalho desenvolvido pela instituição é resultado de uma experiência consolidada ao longo dos anos no enfrentamento à exploração sexual infantojuvenil nas estradas. “A PRF já realiza esse trabalho por meio da Operação Domiduca e do Projeto Mapear, identificando locais com potencial risco de exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje, essas ações estão integradas à Operação Caminhos Seguros, fortalecendo o trabalho conjunto entre os órgãos de segurança pública”, detalhou.

A Coordenadoria-Geral de Perícias (Cogerp) também participa da mobilização, oferecendo suporte técnico-científico às equipes envolvidas na operação e contribuindo para o fortalecimento das apurações realizadas no âmbito das ações repressivas.

Caminhos Seguros

A Operação Caminhos Seguros 2026 é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e reúne, em Sergipe, a atuação integrada da Polícia Civil de Sergipe (PCSE), Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e Coordenadoria-Geral de Perícias (Cogerp).

Além das ações repressivas, a operação também contempla atividades educativas e de conscientização voltadas à prevenção da violência contra crianças e adolescentes, incluindo palestras, rodas de conversa e mobilizações em unidades de ensino de diversos municípios sergipanos.

Fonte: SSP/SE