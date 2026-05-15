Operação Caminhos Seguros: PC prende investigado por crimes sexuais virtuais contra crianças e adolescentes

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), prendeu em flagrante um homem investigado por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A ação, que contou com a participação da Polícia Científica, integra a Operação Caminhos Seguros, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e teve como foco o combate à violência sexual no ambiente virtual. A informação foi divulgada na última quinta-feira, 14.

As investigações tiveram início após a família de uma criança de 11 anos procurar a Polícia Civil para denunciar ameaças sofridas pela vítima em um aplicativo de mensagens. Conforme a apuração, o investigado mantinha conversas com a criança e solicitava imagens íntimas. Após a vítima se recusar a continuar enviando o material, ele passou a ameaçar divulgar as imagens na internet.

Conforme o delegado André Baronto, diretor do Depatri, esta prisão reflete a atuação integrada da unidade na operação. “Temos inquéritos policiais em andamento, mandados de busca e apreensão já cumpridos com êxito e investigações que seguem em curso justamente para combater e inibir a exploração infantil no ambiente virtual”, destacou.

Neste e em outros casos, a comunicação dos casos à polícia foi essencial para as investigações, conforme ressaltou o delegado Érico Xavier. A Polícia Civil instaurou inquérito policial, e conseguimos identificar a autoria do crime. Representamos ao Poder Judiciário pelo mandado de busca e apreensão e, durante o cumprimento, realizado juntamente com a Polícia Científica, apreendemos o celular do investigado”, destacou.

Ainda segundo o delegado, uma análise preliminar feita no local revelou indícios de que a prática criminosa era reiterada. “Conseguimos identificar outras possíveis vítimas e reunir elementos que demonstram que não se tratava de uma ação isolada. O investigado mantinha conversas com crianças, adolescentes e também mulheres adultas, envolvendo trocas de mensagens de conteúdo íntimo, ameaças e até promessas de pagamento em troca desse material”, explicou Érico Xavier.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As investigações seguem em andamento para identificar outras possíveis vítimas e verificar se houve compartilhamento das imagens na internet.

Para o diretor do Depatri, a operação tem papel estratégico no enfrentamento aos crimes praticados contra crianças e adolescentes pela internet. “Essa é uma operação extremamente importante, principalmente por ocorrer de forma coordenada em todo o país. As Polícias Civis atuam de maneira integrada para cumprir ordens judiciais e avançar nas investigações. É um passo fundamental no combate a esse tipo de crime”, afirmou.

André Baronto também reforçou a importância da participação da sociedade por meio de denúncias. “Qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações de exploração infantil, seja no meio cibernético ou fora dele, pode denunciar através do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido, e essas informações são fundamentais para o avanço das investigações”, finalizou, lembrando que a liberdade no ambiente virtual precisa ser acompanhada e supervisionada, inclusive em plataformas como Discord e Roblox, que aparecem com frequência em investigações de crimes contra crianças e adolescentes.

Fonte: SSP/SE