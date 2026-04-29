Operação conjunta localiza em Sergipe foragido por homicídio na Bahia

Uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar de Sergipe resultou, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 29, na localização de um homem apontado como homicida foragido da Justiça baiana, no bairro Cidade Nova, no município de Estância. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto: um de recaptura e outro de prisão preventiva por homicídio.

A ação faz parte de mais uma fase da Operação Contenção, coordenada pela Delegacia de Estância, com o objetivo de capturar criminosos de alta periculosidade que tentam se esconder em território sergipano. As diligências tiveram início após denúncias indicarem que o suspeito estaria escondido na localidade.

Após levantamento de informações e troca de dados com a Polícia Militar da Bahia, as equipes identificaram o investigado, que é apontado como autor de diversos homicídios nas cidades de Esplanada e Feira de Santana, além de ter forte atuação em disputas entre grupos criminosos.

Segundo o delegado Paulo Cristiano, o suspeito apresentava comportamento extremamente violento, costumava circular armado e utilizava redes sociais para ostentar armas de fogo, intimidar rivais e demonstrar domínio em áreas onde atuava. “Há indícios de que ele pretendia se estabelecer em Sergipe para fugir da atuação das forças de segurança da Bahia”, revelou.

Diante da elevada periculosidade, equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar — por meio do 6º Batalhão da Polícia Militar —, se deslocaram até o local indicado como esconderijo. Durante a tentativa de cumprimento dos mandados judiciais, o investigado reagiu de forma armada. Em confronto, ele foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A Operação Contenção é uma ação permanente que busca impedir o avanço de criminosos de outros estados em Sergipe, fortalecendo a integração entre as forças de segurança.

O delegado regional Paulo Cristiano também destacou a importância da atuação integrada. “A cooperação entre as forças de segurança é fundamental para o cumprimento de ordens judiciais e para impedir que investigados utilizem o estado como local de ocultação. As ações são conduzidas dentro dos parâmetros legais e com foco na preservação da ordem pública”, afirmou.

A Polícia Civil reforça que informações sobre crimes ou suspeitos podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE