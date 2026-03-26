Operação conjunta prende duas mulheres por tráfico de drogas

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância, em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, prendeu em flagrante duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas, na última quarta-feira, 25, no município de Feira de Santana (BA). A operação resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de materiais utilizados no preparo e distribuição das drogas.

A ação é desdobramento de investigações iniciadas a partir de uma operação realizada há cerca de um mês no povoado Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, dentro da Operação Contenção, que tem como foco o enfrentamento de organizações criminosas com atuação interestadual.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, as equipes identificaram a atuação das investigadas na movimentação, armazenamento, distribuição e comercialização de entorpecentes vinculados a uma célula de organização criminosa ramificada na Bahia. Com base nas informações levantadas, as suspeitas foram localizadas e presas em Feira de Santana.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 32 quilos de cocaína, já considerando tanto a droga pronta quanto porções fracionadas e pedras destinadas à comercialização. Também foram localizados cerca de 17 quilos de maconha, entre tabletes, porções menores e flores da droga já separadas para venda.

Além dos entorpecentes, as equipes apreenderam aproximadamente 15 quilos de insumos químicos utilizados na produção de cocaína, evidenciando uma estrutura voltada ao preparo do material ilícito. No local, também foram encontrados equipamentos e utensílios empregados no processamento e embalagem das drogas, como prensa, balanças de precisão, liquidificadores, bacias, peneira, embalagens e outros materiais, resultando em um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 4 milhões ao grupo criminoso.

O conjunto do material apreendido indica a existência de uma estrutura organizada para produção, fracionamento e distribuição de drogas em larga escala.

As suspeitas permanecem à disposição da Justiça da Bahia, e as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e possíveis ramificações da atividade criminosa.

Relembre o caso

No dia 27 de fevereiro de 2026, equipes policiais localizaram, na Praia da Caueira, um investigado apontado como liderança de organização criminosa com atuação no interior da Bahia. A ação ocorreu após troca de informações estratégicas entre a Delegacia Regional de Estância (SE) e a Delegacia Territorial de Serrinha (BA).

De acordo com as investigações, ele teria assumido posição de comando no grupo criminoso após a morte de outro integrante, sendo também suspeito de envolvimento direto em homicídios e no tráfico de drogas na região. As apurações indicam ainda que o investigado utilizava redes sociais para ostentar armamentos de grosso calibre, em demonstrações de poder e intimidação.

Durante a abordagem, ele reagiu à ação policial, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, também houve a prisão de um segundo suspeito, assim como a apreensão de arma de fogo e entorpecentes.

Fonte: SSP/SE