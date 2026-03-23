Operação conjunta prende suspeito e apreende quase 17kg de maconha em Sergipe

Na noite do último domingo, 22, policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam um suspeito por tráfico ilícito de drogas. A ocorrência foi registrada no final da noite, na BR-235, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação foi desencadeada após levantamento de informações onde apontavam que um veículo estaria sendo utilizado no tráfico interestadual de entorpecentes entre os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Diante das informações, foi montada uma operação conjunta entre o BPRp e a PRF, com o objetivo de interceptar o automóvel suspeito. Durante a diligência, o veículo foi localizado trafegando pela rodovia, momento em que as equipes realizaram a abordagem.

Durante a busca veicular, os militares encontraram dois sacos grandes contendo 16,5kg de substância análoga à maconha, do tipo flor. Além do entorpecente, também foram apreendidos um aparelho celular da marca Redmi, na cor azul, e um veículo VW Nivus, cor cinza.

Diante dos fatos, o suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia Plantonista para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PMSE