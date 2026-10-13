Operação Criança Segura 2 mobiliza forças de segurança para cumprir 50 mandados no interior de SE

Na última terça-feira, 13, uma força-tarefa integrada entre as Polícias Civil e Militar de Sergipe, com apoio da Guarda Municipal de Itabaiana, inicia a segunda edição da Operação Criança Segura, com o objetivo de cumprir 50 mandados de prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia no município.

A ação reúne equipes da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e da Delegacia Regional de Itabaiana, além de policiais militares e guardas municipais. A mobilização ocorre durante a Semana da Criança e busca dar cumprimento às ordens judiciais relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia, recurso destinado à subsistência e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Os alvos localizados são conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, permanecem à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil orienta que informações sobre o paradeiro de pessoas procuradas pela Justiça sejam repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE