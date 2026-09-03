Operação da Polícia Civil contra extorsão e agiotagem revela laboratório clandestino de anabolizantes

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Aquidabã, deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira, 3, contra crimes de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de dez mandados de busca e apreensão e de um mandado de prisão preventiva, além da descoberta de uma estrutura clandestina para fabricação e envase de anabolizantes em um apartamento no bairro Farolândia, em Aracaju.

Durante o cumprimento da ordem judicial no imóvel do principal investigado, os policiais localizaram o laboratório clandestino e o homem foi preso em flagrante pelo crime relacionado à produção dos anabolizantes.

As diligências também resultaram na apreensão de 549 frascos contendo substâncias como testosterona, trenbolona, masteron e oxandrolona, além de outros 82 frascos de anabolizantes diversos e dezenas de recipientes com comprimidos e outras substâncias.

Foram apreendidos ainda mais de 12 quilos de comprimidos em granel, além de cápsulas, insumos e matérias-primas utilizadas na preparação dos produtos. Entre os materiais encontrados estavam galões de óleo de algodão, álcool benzílico, insumos químicos e pó branco.

A estrutura contava com equipamentos utilizados no preparo das substâncias, como agitadores magnéticos, prensa de inox, transformador de energia e outros instrumentos para fusão e mistura. Também foram localizados centenas de frascos de vidro vazios, embalagens, tampas e 68 folhas de adesivos e rótulos destinados à identificação dos produtos.

A operação teve como alvo endereços situados nos bairros Farolândia e Marivan. Além das buscas e prisão, a Justiça determinou o bloqueio de valores mantidos em contas bancárias de seis investigados.

O principal foco da investigação é a apuração de crimes de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Os materiais apreendidos serão submetidos aos procedimentos periciais e incorporados à investigação.

O investigado preso e o material recolhido foram encaminhados à Central de Flagrantes, em Aracaju, para a adoção das providências de polícia judiciária.

Fonte: SSP/SE