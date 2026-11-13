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Operação da Polícia Civil localiza foragido da justiça em São Paulo

POLICIA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância e com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prendeu, na última quinta-feira, 12, um homem investigado por tentativa de homicídio que estava foragido da Justiça sergipana. A captura ocorreu no município de Mairiporã, em São Paulo, após diligências realizadas pela equipe policial no âmbito da Operação Longa Manus.

O crime aconteceu em novembro de 2025, em um estabelecimento localizado na Rua Nova, em Estância. Na ocasião, o investigado golpeou um homem com uma faca, causando ferimentos graves que exigiram vários dias de internação da vítima.

Após o ocorrido, os investigadores identificaram o autor, mas constataram que ele havia deixado Sergipe e se deslocado para São Paulo. Com o avanço das apurações, a equipe conseguiu identificar o município onde ele estava e organizou o deslocamento até Mairiporã. Depois de dias de diligências, os policiais localizaram e prenderam o investigado.

Operação Longa Manus

O nome da operação vem da expressão em latim Longa Manus, que significa “mão longa”, em referência ao alcance da atuação policial para além das fronteiras estaduais. A iniciativa demonstra a continuidade do trabalho investigativo mesmo quando os envolvidos deixam o território sergipano.

Segundo o delegado regional de Estância, Paulo Cristiano, responsável pela coordenação da operação, a mudança de estado não impede o trabalho de localização de pessoas procuradas pela Justiça.

“A atuação da Polícia Civil não se limita às fronteiras de Sergipe. Quando uma pessoa investigada deixa o estado, o trabalho de investigação continua, com a cooperação necessária para que seja localizada e apresentada à Justiça”, concluiu o delegado.

Fonte: Polícia Civil

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