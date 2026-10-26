Operação da segurança pública encerra segundo turno com 61 acionamentos em Sergipe

A atuação da Secretaria da Segurança Pública (SSP) durante o segundo turno das Eleições 2026 contribuiu para garantir que eleitores sergipanos pudessem exercer o direito ao voto nos 75 municípios do estado, no último domingo, 25. Ao longo da votação, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições (CICCE) registrou 61 acionamentos relacionados a ocorrências nas zonas eleitorais.

Mais de 1,7 milhão de eleitores estavam aptos a votar em Sergipe. Para o policiamento durante o pleito, a Polícia Militar mobilizou 4.294 agentes, com acompanhamento do CICCE. Dos 61 acionamentos registrados, 38 situações não apresentaram irregularidades após averiguação. Oito casos foram encaminhados à Polícia Federal, seis à Polícia Civil e outros seis foram resolvidos no próprio local. Em três situações, os envolvidos haviam fugido antes da conclusão do atendimento.

Aracaju concentrou 32 acionamentos, o equivalente a 52,5% do total. Nossa Senhora do Socorro registrou sete, São Cristóvão teve seis e Barra dos Coqueiros contabilizou cinco. Em Carmópolis, foram registrados dois acionamentos, enquanto os demais ocorreram em outros municípios sergipanos.

Entre as situações verificadas pela Polícia Militar estavam denúncias de propaganda eleitoral irregular, boca de urna, violação do sigilo do voto e aglomerações. O monitoramento pelo CICCE auxiliou no acompanhamento das ocorrências e no direcionamento das equipes conforme as necessidades identificadas durante a votação.

Polícia Civil registra ocorrências eleitorais e crimes comuns

Na avaliação da delegada Rosana Freitas, da Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal), o segundo turno transcorreu de forma positiva, com menos ocorrências eleitorais em comparação ao primeiro turno. Entre os registros relacionados ao pleito, foram identificados casos de violação do sigilo do voto em Aquidabã, Itaporanga, Moita Bonita e Santa Luzia do Itanhi, além de ocorrências de agressão verbal e física em Aracaju e Areia Branca.

A delegada chamou a atenção para situações em que eleitores fotografam ou filmam a própria votação com o celular, prática que pode violar o sigilo do voto. A preservação desse direito é uma garantia legal e contribui para que a escolha eleitoral ocorra sem pressão ou constrangimento.

Em Nossa Senhora das Dores, a Polícia Civil registrou uma ocorrência envolvendo consumo de bebida alcoólica, resistência e desacato. Além desses registros, a instituição contabilizou quatro ocorrências de crimes comuns: posse de drogas e desacato em São Cristóvão, furto de animal em Arauá, furto de carga em Estância e crime de trânsito em Siriri.

As equipes da Polícia Civil permaneceram mobilizadas durante o pleito para registrar as ocorrências, realizar os procedimentos cabíveis e dar continuidade às apurações necessárias.

Os baixos números de ocorrências registradas no encerramento do segundo turno reforçam a importância do planejamento operacional e da atuação integrada das instituições que participaram da segurança das Eleições 2026 em Sergipe. Além das Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Científica também integraram a estrutura mobilizada para o pleito, contribuindo, dentro de suas atribuições, para o suporte às ocorrências e o funcionamento dos serviços de segurança pública durante o processo eleitoral.

Fonte: SSP/SE