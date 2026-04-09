Operação desarticula esquema interestadual de estelionato contra idosos

As Polícias Civis de Sergipe, por meio da Delegacia de Aquidabã, e do Rio de Janeiro, por intermédio da 52ª Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu, deflagraram, na última quarta-feira, 08, no município fluminense, uma operação para cumprir dois mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão domiciliar contra um casal investigado por envolvimento em um esquema interestadual de estelionato praticado contra idosos aposentados.

As investigações apontam que os dois suspeitos detidos operavam um esquema de falsas portabilidades de empréstimos bancários que gerou prejuízos para idosos em diversos estados do país.

Segundo o delegado Ruidiney Nunes, a investigação teve início em novembro de 2023, após um casal de aposentados do interior de Sergipe, no município de Telha, sofrer um prejuízo superior a R$ 20 mil. “O crime consistia basicamente em promessas de empréstimos, de portabilidade, na verdade, de empréstimos com juros menores. Mas, na prática, o que acontecia era que os idosos eram induzidos a contraírem novos empréstimos e repassarem os valores para empresas ligadas aos estelionatários”, ressalta o delegado.

Os suspeitos entravam em contato com as vítimas por meio de aplicativo de mensagens, passando-se por representantes bancários. De posse de informações detalhadas sobre empréstimos realizados pelas vítimas, ofereciam a portabilidade dessas dívidas para outra instituição financeira, com a promessa de taxas de juros menores.

Sob falsos pretextos, os suspeitos induziam as vítimas a contrair um novo empréstimo e a realizar transferências bancárias para contas de empresas controladas pelo grupo criminoso. A justificativa apresentada era de que o valor seria utilizado para quitar a dívida anterior junto à instituição financeira. No entanto, a quitação não ocorria, os investigados ficavam com os valores transferidos e as vítimas permaneciam com duas dívidas ativas.

A análise dos dados colhidos durante as investigações revelou um padrão de atuação com indícios de crimes nos estados de Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte e Bahia.

Em um dos casos identificados em São Paulo, uma idosa de 70 anos foi induzida a contratar um empréstimo de R$ 30 mil. Em outra ocorrência, a vítima chegou a transferir R$ 55 mil aos investigados.

As equipes responsáveis lograram êxito no cumprimento das prisões e apreenderam aparelhos eletrônicos que vão subsidiar a continuidade das investigações.

Fonte: SSP/SE