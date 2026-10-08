Operação entre as Polícias Civis de Sergipe e Bahia cumprem mandado de prisão por homicídio

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, em atuação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio. A ação ocorreu na última quinta-feira, 08, na cidade de Itapicuru (BA).

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, no âmbito das investigações relacionadas ao homicídio.

A localização do investigado ocorreu após o compartilhamento de informações entre as equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e das Delegacias Territoriais de Itapicuru e Rio Real, unidades vinculadas à 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (2ª Coorpin), da Polícia Civil da Bahia.

O mandado foi cumprido na sede da Delegacia Territorial de Itapicuru, onde o investigado foi localizado. Após a formalização da prisão, ele permanecerá à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

Fonte: SSP/SE