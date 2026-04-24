Operação integrada entre SE e BA localiza investigado por crimes violentos

Na noite da última quinta-feira, 23, a Polícia Civil, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia Regional de Estância, em ação integrada com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil da Bahia, deflagrou operação no município de Estância para cumprimento de mandado de prisão definitiva contra um investigado por roubo.

De acordo com as investigações, o homem também era apontado como responsável pela morte de um investigador da Polícia Civil da Bahia, ocorrida em outubro de 2022, no bairro da Calçada, em Salvador, além de ser investigado pela morte de um guarda civil municipal, registrada em junho de 2020, também na capital baiana.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado nas imediações de sua residência e reagiu à abordagem policial, dando início a um confronto. Ele foi atingido, socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o investigado, foi apreendido um revólver calibre .38, utilizado na ação.

Fonte: SSP/SE