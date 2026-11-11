Operação integrada localiza investigado por feminicídio contra ex-sogra em Riachão do Dantas

Nesta quarta-feira, 11, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Riachão do Dantas, em ação conjunta com a Delegacia Regional de Tobias Barreto e o 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM), localizou um homem de 52 anos investigado por feminicídio contra a ex-sogra, ocorrido no povoado Água Boa, em Riachão do Dantas.

O crime aconteceu no sábado, 24 de outubro, na residência da vítima, que foi morta com um disparo de arma de fogo. Informações preliminares apontam que o investigado atribuía a ela responsabilidade pelo término do relacionamento com uma familiar, hipótese que integra a apuração da motivação do crime.

As investigações tiveram início imediatamente após o feminicídio. Desde então, as equipes realizaram diligências e buscas para localizar o investigado, que foi encontrado em uma região de difícil acesso no povoado Maruim, em Tobias Barreto, durante o cumprimento de mandado de prisão.

No momento da abordagem, o homem reagiu à ação policial e houve confronto com as equipes. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Tobias Barreto, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido durante a ocorrência.

Fonte: Polícia Civil