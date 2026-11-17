A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Turismo (Detur), divulgou nesta terça-feira, 17, uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar de Alagoas que resultou na prisão em flagrante de integrantes de um grupo especializado em furtos de objetos do interior de veículos de luxo. Oriundos da Paraíba, os investigados vieram a Sergipe para atuar durante o Pré-Caju e foram localizados no território alagoano, no domingo, 15, após diligências e troca de informações entre as forças de segurança.

De acordo com as investigações da Detur, o grupo utilizava um dispositivo eletrônico capaz de desbloquear veículos mesmo após o acionamento do sistema de travamento pelos proprietários. O mecanismo interferia no sistema elétrico dos automóveis, permitindo o acesso ao interior e a subtração de objetos.

A delegada Luciana Pereira, da Detur, explicou que a identificação do grupo foi possível a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e do levantamento de informações sobre o veículo utilizado pelos envolvidos.

“Conseguimos imagens, identificamos a placa do carro e reunimos as informações necessárias para localizar o grupo. Quando iniciamos as diligências, eles já haviam deixado Sergipe. Por isso, acionamos as forças de segurança de Alagoas, que conseguiram interceptá-los”, destacou.

A partir do compartilhamento das informações, a Polícia Civil e a Polícia Militar de Alagoas localizaram os investigados e realizaram a abordagem. Durante a ação, foram encontrados objetos pertencentes às vítimas e duas armas de fogo.

A ocorrência foi registrada em flagrante no estado vizinho, a partir da atuação conjunta das forças de segurança.

Fonte: Polícia Civil