Operação integrada resulta na prisão de três pessoas por tráfico de drogas

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas em Sergipe. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e da Divisão de Inteligência (Dipol), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último domingo, 12.

Durante a operação, um homem foi preso em flagrante enquanto transportava entorpecentes em um veículo de passeio. Ele havia saído do Rio Grande do Norte e foi interceptado no posto da PRF no município de Malhada dos Bois. Na abordagem, os policiais apreenderam haxixe, comprimidos de ecstasy, além do carro utilizado no transporte e um aparelho celular. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva pela Justiça.

A ação faz parte da Operação Nexus, vinculada à Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento ao Narcotráfico (Renarc), coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Ainda no contexto da mesma operação, foram cumpridos dois mandados de prisão por tráfico de drogas, decorrentes de condenações definitivas. As prisões ocorreram no bairro São Conrado, em Aracaju, e na localidade conhecida como Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro.

Os dois suspeitos detidos, um homem e uma mulher, foram encaminhados ao sistema prisional sergipano. As ações contaram com a atuação direta das equipes do Denarc.

Fonte: SSP/SE