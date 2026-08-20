Operação Macaco Louco cumpre mandados e prende dois investigados em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira, 20, a Operação Macaco Louco, com o objetivo de cumprir três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação conduzida em Estância.

A ação contou com a participação de equipes da Delegacia Regional de Estância, a partir das suas Divisões, e o apoio da Polícia Militar.

Segundo o delegado Renato Tavares, dois dos alvos foram localizados e presos durante a operação. Nos imóveis foram encontrados diversos materiais, incluindo munições e entorpecentes. “As diligências resultaram na apreensão de maconha, cocaína e crack. Diante dos materiais encontrados, também foi lavrado auto de prisão em flagrante”, acrescentou.

“A partir da atuação policial, foi possível encontrar dois dos indivíduos e realizar a prisão deles, dando cumprimento aos mandados. No local, foram encontrados vasto material, munições e entorpecentes de vários tipos, como maconha, cocaína e crack. Diante disso, também foi lavrado o auto de prisão em flagrante”, completou o delegado.

Os dois homens já eram investigados pela Polícia Civil e tiveram os mandados de prisão cumpridos durante a ação. Um terceiro alvo, porém, não foi localizado no endereço indicado. “O terceiro indivíduo não estava em sua residência. A informação é de que ele se evadiu”, informou Renato Tavares.

As investigações continuam com o objetivo de localizar o terceiro investigado e esclarecer a participação dos envolvidos nos crimes apurados.

Fonte: SSP/SE