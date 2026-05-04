Operação Mandakaru é deflagrada com o objetivo de intensificar a fiscalização ambiental em SE

A Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipam), em ação conjunta idealizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou a Operação Mandakaru com o objetivo de intensificar a fiscalização ambiental em áreas de desmatamento no Alto Sertão e Centro-Sul sergipano.

As ações ocorreram em dois períodos distintos, entre os dias 13 e 17 de abril e de 27 a 30 de abril, mobilizando equipes voltadas ao combate de crimes ambientais e à preservação da vegetação nativa da Caatinga.

A operação ganhou significado ainda mais relevante por coincidir com o Dia Nacional da Caatinga, celebrado em 28 de abril, data que reforça a importância da proteção do único bioma exclusivamente brasileiro e da promoção de ações permanentes de preservação ambiental.

Durante as fiscalizações, a Cipam lavrou oito Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), enquanto o Ibama identificou diversos pontos de desmatamento irregular. Como medida administrativa, as áreas degradadas foram embargadas, permitindo o avanço das investigações e a adoção das providências legais cabíveis.

A Operação Mandakaru reafirma o compromisso das instituições com o enfrentamento aos crimes ambientais, fortalecendo a proteção da Caatinga em Sergipe e contribuindo para a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações.

Fonte: PMSE