Operação Miragem combate esquema de estelionato com vítima em Sergipe e apreende veículo na Bahia

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana, recuperou, na manhã desta sexta-feira, 4, em Salvador, na Bahia, um veículo relacionado a uma investigação de fraude registrada em Sergipe. A localização ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, após diligências realizadas pelas equipes policiais para localizar o automóvel.

A investigação teve início após um comerciante ser apontado como responsável por golpes praticados durante negociações de veículos. Um dos clientes procurou a 2ª Delegacia Metropolitana e relatou ter sido vítima de estelionato relacionado à negociação de um automóvel.

A partir das informações reunidas, as equipes realizaram diligências de campo em Salvador e conseguiram localizar o veículo, que foi apreendido e ficará à disposição da autoridade policial para os procedimentos relacionados à investigação.

Operação Miragem

O nome da operação, “Miragem”, faz alusão à estratégia atribuída ao investigado de criar uma ilusão para dificultar a localização do bem, utilizando outro estado como forma de ocultação.

A ação contou com a participação da equipe disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública para a missão, em conjunto com a 2ª Delegacia Metropolitana, além do apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia (FICCO/BA) e da Polícia Civil da Bahia.

Fonte: SSP/SE