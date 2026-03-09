Operação Mulher Segura 2026 registra 52 prisões em Sergipe

As forças de segurança pública de Sergipe divulgaram o balanço final da Operação Mulher Segura 2026, mobilização realizada em todo o estado com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. A ação contou com a atuação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e Guardas Municipais. A operação foi articulada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

Durante a operação, foram contabilizadas 52 prisões, resultado da soma entre 35 prisões em flagrante e 17 cumprimentos de mandados de prisão contra agressores.

No caso dos mandados judiciais, 15 foram cumpridos pela Polícia Civil, sendo que 10 decorreram de investigações conduzidas por unidades policiais que instauraram procedimentos durante a própria operação. Também houve um mandado cumprido pela Polícia Militar, por equipe mobilizada na ação, e um pela Guarda Municipal de Aracaju.

As 35 prisões em flagrante foram realizadas por equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guardas Municipais durante atendimentos a ocorrências e ações de fiscalização e combate à violência doméstica.

Além das ações repressivas, a operação também teve forte atuação preventiva e de acolhimento às vítimas. Somente pela Polícia Civil foram realizadas 22 ações educativas, que alcançaram 5.774 pessoas em diferentes municípios sergipanos. As atividades tiveram como foco a conscientização sobre violência doméstica, divulgação dos canais de denúncia e orientação sobre os mecanismos de proteção às mulheres.

No âmbito da proteção às vítimas, as equipes da Polícia Civil realizaram 83 acompanhamentos de medidas protetivas de urgência, garantindo maior segurança às mulheres em situação de risco. Durante o período da operação, 311 vítimas foram atendidas pelas unidades policiais.

De acordo com a coordenadora da Operação Mulher Segura em Sergipe, a delegada Nalile Castro, os números demonstram a importância da integração entre as instituições de segurança pública.

“A Operação Mulher Segura mostrou a força do trabalho integrado das forças de segurança em Sergipe. Tivemos resultados importantes tanto na responsabilização dos agressores quanto nas ações de prevenção e acolhimento às vítimas. Essa atuação conjunta fortalece a rede de proteção às mulheres e amplia a presença do Estado no enfrentamento à violência de gênero”, destacou.

Fonte: Polícia Civil