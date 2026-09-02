Operação Muralha de Jericó cumpre 14 mandados contra o tráfico em Sergipe

Nesta quarta-feira, 02, a ação integrada das forças de segurança pública de Sergipe resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cristinápolis e Tomar do Geru, no âmbito da Operação Muralha de Jericó. A mobilização contou com mais de 80 policiais civis e militares e teve como objetivo combater o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas na região.

Durante as diligências, foram realizadas três prisões em flagrante por tráfico de drogas e apreendidas armas de fogo e porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína.

A operação foi coordenada pelo delegado Gustavo Viterbo e reuniu equipes da Polícia Civil, com as Delegacias de Cristinápolis e de Tomar do Geru, e da Polícia Militar, com participação do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), Agência Regional de Inteligência (ARI) Centro-Sul e CIPCães, além do apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes registraram confrontos armados com três investigados. Os homens reagiram à intervenção e efetuaram disparos contra os policiais. Após os confrontos, os três foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos.

Eles possuíam registros de ocorrências policiais e antecedentes relacionados à prática de crimes e estavam inseridos no contexto da apuração que subsidiou as medidas judiciais cumpridas na operação.

Muralha de Jericó

O nome da operação faz referência à narrativa bíblica de Jericó, cidade protegida por grandes muralhas que representavam uma barreira aparentemente difícil de superar. A denominação simboliza o propósito da ação integrada policial de romper as estruturas que sustentam o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas na região.

Fonte: SSP/SE