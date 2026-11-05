Operação Pedra Polida cumpre 10 mandados em investigação sobre tráfico de drogas

Nesta quinta-feira, 05, as Polícias Civil e Militar de Sergipe deflagraram, de forma integrada, a Operação Pedra Polida, em Capela, para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre tráfico de drogas e associação para o tráfico. As diligências foram concentradas no povoado Pedras e também alcançaram o Conjunto Asa Branca e a região da Rua 7 de Setembro, no Centro do município.

As diligências foram realizadas a partir de informações que indicavam a possível atuação de grupos envolvidos em diferentes etapas do comércio de entorpecentes, desde a guarda e o transporte até a distribuição e a venda das drogas.

De acordo com o delegado Antônio Francisco, os levantamentos apontaram que imóveis e áreas de vegetação em diferentes pontos do município poderiam ser utilizados para esconder, armazenar e distribuir entorpecentes. A investigação também reuniu informações sobre monitoramento da movimentação na comunidade e possíveis ameaças e atos de violência para intimidar moradores.

Com os mandados, as equipes buscaram apreender drogas, armas, dinheiro, aparelhos eletrônicos e outros materiais que pudessem contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a identificação das funções desempenhadas pelos investigados. Durante a operação, pessoas foram conduzidas à unidade policial para prestar esclarecimentos. As responsabilidades individuais serão apuradas no inquérito.

Durante o cumprimento de um dos mandados no povoado Pedras, um dos alvos reagiu à intervenção policial, e houve confronto. Ele foi socorrido ainda com vida e levado ao Hospital de Capela, onde o óbito foi constatado.

Pedra Polida

O nome da operação faz referência ao povoado Pedras, principal foco da investigação, e à ideia de lapidação de uma pedra, processo que transforma e aprimora sua aparência. A denominação foi escolhida como analogia ao trabalho investigativo desenvolvido pelas equipes policiais.

A operação reuniu equipes da Delegacia de Capela, da Delegacia Regional de Propriá e Neópolis, além da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci). Pela Polícia Militar, participaram o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), equipes da Força Tática e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Fonte: SSP/SE