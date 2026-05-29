Operação Protetor dos Biomas é iniciada em Sergipe

Garantir a proteção do patrimônio natural de Sergipe. Esse é o objetivo da Operação Protetor dos Biomas no estado, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e da Polícia Militar. O CBMSE iniciou as ações da operação no dia 24 de maio.

“A missão do Corpo de Bombeiros nessa operação é realizar o cadastro de propriedades rurais e de integrantes de brigadas florestais, além da capacitação básica de brigadistas, do apoio às equipes de campo no atendimento pré-hospitalar e da resposta em ações de resgate e combate a incêndios em vegetação”, afirmou o comandante da operação no Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Gideão Oliveira.

A área de atuação foi definida a partir de critérios técnicos relacionados à incidência de crimes ambientais, às rotas de circulação utilizadas para o transporte de madeira e ao histórico de ocorrências. Seis municípios foram selecionados como pontos focais: Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Propriá e Areia Branca. Além disso, a atuação também abrange cidades vizinhas a essas localidades.

O bombeiro explicou como os trabalhos estão sendo desenvolvidos. “Seguimos um cronograma de visitas e ações educativas, visando a preparação e a prevenção para o enfrentamento do período de estiagem, que vai de outubro a março. Isso é feito a partir do levantamento de dados sobre cicatrizes de queimadas, acionamentos de ocorrências e concentração de grandes e médias propriedades. A operação intensifica as ações em áreas como unidades de conservação, manguezais, dunas, caatinga e mata atlântica, entre outras”, explicou o tenente-coronel Oliveira.

Fonte: SSP/SE