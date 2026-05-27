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Operação São João Seguro apreende fogos armazenados de forma irregular em Lagarto

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O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) participa da Operação São João Seguro, iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) para fiscalizar a comercialização e o armazenamento irregular de fogos de artifício em todo o Nordeste. Em Sergipe, a operação ocorre entre os dias 25 e 29 de maio e já resultou na apreensão de mais de 12 mil unidades de fogos em situações consideradas inadequadas e com risco à população.

As apreensões ocorreram nos municípios de Nossa Senhora das Dores e Lagarto. Na primeira ação, foram recolhidas 2.353 unidades de fogos de artifício. Já em Lagarto, as equipes apreenderam 10.512 unidades armazenadas de forma irregular.

Segundo o diretor de Atividades Técnicas do CBMSE, tenente-coronel Sílvio Guimarães, o trabalho tem foco preventivo e busca reduzir os riscos de acidentes durante o período junino, quando há aumento significativo na comercialização e utilização desses materiais.  A operação tem como objetivo combater o armazenamento e a venda clandestina de fogos por meio de ações integradas entre diversos órgãos, reduzindo os riscos à população. O foco é a prevenção, evitando acidentes nessa época do ano no Nordeste, onde a cultura dos fogos de artifício é muito forte”, destacou.

Em Sergipe, a operação é realizada de forma integrada pelo Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil. As fiscalizações acontecem na capital e no interior, com atuação concentrada nos municípios de Aracaju, Itabaiana e Lagarto, além de cidades vizinhas.

Além das apreensões, as equipes também realizam orientações preventivas a comerciantes e responsáveis pelos estabelecimentos fiscalizados. Foram realizadas orientações em vários locais. As apreensões ocorrem quando há venda ou armazenamento em condições inadequadas, oferecendo risco à população”, completou o tenente-coronel Sílvio Guimarães.

Fonte: SSP/SE

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