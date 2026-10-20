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Operação Segunda Chance promove feira de adoção de animais em Lagarto

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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, e a Polícia Civil, realizaram, na última segunda-feira, 19, a feira de adoção de animais da Operação Segunda Chance. A iniciativa, que reuniu animais resgatados de situações de abandono e maus-tratos, teve como objetivo encontrar novos lares e sensibilizar a população sobre a importância da guarda responsável.

De acordo com o delegado Amauri Rocha, a ação também busca ampliar a conscientização desde a infância. “Resolvemos realizar a feira ao lado da Delegacia para levar essa iniciativa a um espaço onde ela ainda não havia acontecido e conscientizar a população, principalmente as crianças, sobre a importância de cuidar dos animais desde cedo. O abandono e as agressões também são formas de maus-tratos. Precisamos entender que os animais são seres vivos, que sentem e merecem respeito, carinho e cuidado”. destacou.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Millena Monteiro, explicou que a parceria com a Polícia Civil fortalece o trabalho de assistência aos animais vítimas de violência. “Quando resgatamos animais vítimas de maus-tratos, o Centro de Controle de Zoonoses oferece o suporte necessário, enquanto a Polícia Civil nos auxilia na apuração das denúncias e na responsabilização dos envolvidos. Essa parceria é fundamental para combater o abandono, garantir assistência aos animais e encontrar famílias que estejam dispostas a acolhê-los e cuidar deles”.

Recomeço

Camille Jacinto, integrante do grupo de denúncias de maus-tratos da Primeira Divisão, explicou que a Operação Segunda Chance foi idealizada para oferecer novas oportunidades aos animais que sofreram violência. “A ideia da Operação Segunda Chance é justamente dar uma nova oportunidade aos animais que sofreram maus-tratos, para que eles encontrem uma família que ofereça o amor, o cuidado e a proteção que não tiveram antes. Queremos que as pessoas entendam que adotar é assumir a responsabilidade por uma vida, garantindo que esses animais tenham um lar seguro e sejam tratados com respeito e carinho. Nosso propósito é que eles possam recomeçar e ter uma vida digna ao lado de uma família que realmente cuide deles”, declarou.

Entre os adotantes estava o lagartense Gilvandro de Jesus, que aproveitou a proximidade com o local da feira para adotar um cachorro. Ao falar sobre a chegada do novo companheiro, ele destacou o significado da adoção. “É tudo para mim. Agora tenho um novo amiguinho, um companheiro que vai estar comigo no dia a dia. O cachorro é o melhor amigo do homem, e fico feliz por ter essa oportunidade de acolher um animal e dar carinho a ele”.

O Centro de Controle de Zoonoses realiza feiras de adoção mensalmente para incentivar a guarda responsável e ajudar os animais a encontrarem um novo lar. A iniciativa também assegura a castração e a vacinação dos animais adotados, contribuindo para a saúde e o bem-estar animal.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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