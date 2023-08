Origem misteriosa e novos formatos: as curiosidades do jogo da roleta

No universo dos jogos de cassino, poucas modalidades evocam a mesma emoção e suspense que a roleta. Com sua roda giratória, apostas intrigantes e origem que remonta a séculos passados, o objeto carrega, ao longo de sua história, curiosidades e mistérios que fascinam desde os entusiastas do entretenimento até os curiosos de plantão.

Em mais de 400 anos, a invenção francesa evoluiu, ganhou novos formatos e conquistou jogadores pelo mundo. Nos tempos de ascensão tecnológica, as versões de disputa online nas plataformas virtuais trouxeram uma nova dimensão ao jogo, atravessando fronteiras e expandindo sua cultura para todas as partes do globo. Mas o que será que a roleta tem de tão especial?

Origem misteriosa

Assim como muitas atividades seculares, a origem exata da roleta é pauta de debates e incertezas. A teoria mais aceita é de que sua invenção seja fruto de uma mistura entre ciência e acaso. No século XVII, o renomado matemático francês Blaise Pascal, imerso na busca por um objeto de movimento perpétuo, criou um dispositivo giratório com números de 0 a 36 e acidentalmente teria dado vida a um dos jogos mais emblemáticos da humanidade.

Diferentes formatos

Ao longo do tempo, a roleta foi se expandindo pelo mundo e ganhando variações locais que ajudaram a popularizá-la em diferentes regiões do planeta. Nos Estados Unidos, a variante mais famosa é a roleta americana, que possui 38 casas, com números de 1 a 36 alternados entre vermelho e preto e duas unidades verdes, o zero simples e o duplo zero. A presença do “00” aumenta a vantagem da banca nas apostas.

Já no Velho Continente, a roleta europeia apresenta 37 casas, de 1 a 36 (alternando vermelho e preto) e com apenas um zero simples (verde). A ausência do zero duplo torna as chances de vitória um pouco melhores para os jogadores. Com um layout idêntico, a roleta francesa se destaca pela utilização de regras especiais, como a “La Partage” e a “En Prison”, que podem reduzir ainda mais a vantagem da casa em certas apostas.

As regras “diferentonas” da roleta francesa

A “La Partage” (tradução de “a partilha”) foi criada para reduzir a vantagem da banca pela metade. Com ela, se a bola cair no zero, o jogador recupera metade do valor investido, enquanto a outra parte fica para o cassino. Esse recurso, no entanto, não se aplica a todos os tipos de apostas, apenas em jogadas iguais como par e ímpar, números altos e baixos e em dúzias. Não são elegíveis as apostas em números individuais, colunas e faixas.

Já a “En Prison” (que significa “na prisão”) também se aplica a jogadas iguais e diminui a vantagem da casa em 50%. Neste caso, se a bola cair no zero, a aposta fica bloqueada para a próxima rodada. Se no lançamento seguinte o apostador ganhar, ele recupera o valor original, sem nenhum lucro extra. Se perder, fica sem nada.

Tipos de estratégias

As apostas em características simples são geralmente feitas a partir da escolha de números pares ou ímpares, vermelhos ou pretos, ou altos ou baixos. Já as jogadas em grupos numéricos oferecem a possibilidade de optar por duas faixas de casa: 1-18 ou 19-36. Uma abordagem mais diversificada explora sequências como linhas, colunas ou diagonais, a partir das quais os jogadores apostam em padrões específicos na grade da roleta.

Pensando em estratégias mais elaboradas, a aposta em “vizinhos” envolve escolher um número específico e as casas mais próximas, proporcionando mais chances de vitória. Há também sistemas de jogadas progressivas, como a “Martingale”, a partir da qual é possível dobrar valores após cada derrota.

Roleta online revoluciona o jogo

A consolidação dos cassinos virtuais abriu novas possibilidades e inovações, transformando a maneira como o jogo da roleta é vivenciado. Com alcance global, a acessibilidade agora é ampla e não exige viagens a estabelecimentos físicos, possibilitando a navegação a qualquer momento e de qualquer lugar. Além disso, novas tecnologias, como a Inteligência Artificial, vêm trazendo elementos inovadores para a imersão completa do usuário.

Um dos recursos mais revolucionários é o de jogos ao vivo, com interação em tempo real entre usuários e dealers. Além disso, as plataformas trazem atualmente gráficos em alta definição, interfaces intuitivas, sistemas de pagamento seguros e o histórico de partidas dos jogadores, com estatísticas detalhadas que servem como base para estratégias futuras.