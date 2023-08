Orquestra Sinfônica de SE apresenta repertório inovador no Teatro Tobias Barreto

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) retorna aos palcos do Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, nesta quinta-feira, 31 de agosto, às 20h, para um concerto inovador. Sob a regência do maestro Guilherme Mannis, o grupo apresentará um repertório que transita entre a música tradicional, a redescoberta da música sergipana do século XIX e a ousadia da música contemporânea nacional.

Entre as peças interpretadas, serão levadas ao público a ‘Sinfonia Isaura’, do compositor sergipano Francisco Avelino (1848-1914), em primeira audição contemporânea; e a Sinfonia nº94, ‘Surpresa’ de Joseph Haydn, pela primeira vez no estado. Completam o programa as desafiadoras ‘Variações sobre um Tema de Haydn’, de Johannes Brahms, e as contemporâneas ‘Variações sobre um Motivo de Camargo Guarnieri’, do compositor brasileiro Carlos dos Santos. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do Teatro Tobias Barreto a preços populares. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Sem data de composição definida – certamente anterior a 1909, data mais antiga presente nas cópias de manuscritos encontrados –, a ‘Sinfonia Isaura’, de Francisco Avelino, é o perfeito documento musical do fazer artístico sergipano de fins do século XIX e início do XX. Com influências da música sacra e da ópera europeias, a peça é um caleidoscópio de gêneros da época, brilhantemente desenvolvidos e orquestrados pelo mestre sergipano. A partir do trabalho musicológico de Thaís Rabelo e da adaptação sinfônica promovida pelo maestro da Orsse, a obra retorna aos palcos sergipanos em versão inédita.

Executada pela primeira vez no estado, a Sinfonia ‘Surpresa’, nº94, de Joseph Haydn (1732-1809), é a segunda das 12 sinfonias compostas pelo criador em sua fase londrina. Seu apelido ‘surpresa’ deriva de uma série de brincadeiras musicais dispostas no segundo movimento da obra, com contrastes bruscos de textura destinados a chocar o público.

A segunda parte do concerto tem ‘Variações’ como principal fio condutor. Inicia-se com a apresentação das ‘Variações sobre um motivo de Camargo Guarnieri’ do brasileiro Carlos dos Santos, escrita em 2013, homenageando o compositor brasileiro com o resgate de elementos da música popular brasileira. A seguir, serão apresentadas as ‘Variações sobre um tema de Haydn’, de Johannes Brahms (1833-1897). Desenvolvidas a partir de uma melodia de caráter bucólico e pastoril atribuída a Haydn, empregam técnicas sofisticadas de composição e orquestração.

O diretor artístico da Orsse, maestro Guilherme Mannis, comenta sobre o repertório que será apresendo. “É um repertório diferentão, mas muito especial. Primeiramente, vamos entender o que era o fazer musical sergipano do fim do sécuo XIX e início do XX. Logo em seguida, faremos Haydn em sua plenitude. Um toque de música contemporânea e uma ligação com o romantismo de Brahms: o concerto se encerrará com mais duas obras primas. São repertórios que valem a pena pela beleza, importância e diversidade”, detalhou.

