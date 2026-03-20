Outono começa com calor e sem previsão de chuva em Sergipe

O outono começa oficialmente no Brasil nesta sexta-feira, 20, com o equinócio de outono. A estação, que vai até 21 de junho, às 5h25, marca a transição entre o verão e o inverno, com tendência de queda gradual das temperaturas. Em Sergipe, porém, a mudança de estação começa com calor, céu aberto e sem previsão de chuvas nesta sexta-feira, quando os termômetros podem chegar a 35°C.

De acordo com os levantamentos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudança do Clima, o primeiro dia do outono deve ter céu claro com algumas nuvens em todas as regiões do estado. A temperatura mínima prevista é de 22°C no agreste sergipano, enquanto a máxima pode atingir 35°C no sertão. Os ventos devem variar de fracos a moderados em todo o território sergipano.

Para o fim de semana, a previsão continua sendo de tempo aberto, sem chuva, com céu claro e algumas nuvens. No sábado, a mínima deve chegar a 21°C no agreste, e a máxima pode marcar 36°C no sertão sergipano. Já no domingo, a mínima permanece em 21°C no agreste, e a máxima pode alcançar 37°C no sertão.

Meia-estação

No outono, os dias e as noites passam a ter duração semelhante, e as temperaturas começam a cair de forma gradual. No Nordeste, a estação também costuma trazer mais dias com chuva.

Segundo a Gerência de Meteorologia da Semac, a atmosfera entra em uma fase de transição climática, com tendência de neutralidade. A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana, explica que o Oceano Atlântico próximo ao litoral de Sergipe deve permanecer levemente aquecido. “Se esse cenário se mantiver, pode favorecer a chegada de sistemas meteorológicos que provocam chuva no estado”, afirma.

O calor registrado no início da estação deve continuar ao longo de abril, com temperaturas entre o normal e ligeiramente acima do esperado para o período, de acordo com as análises meteorológicas da Semac.

A partir de maio, a expectativa é de queda mais significativa nos termômetros, com noites mais frescas e tardes um pouco mais amenas. Em relação às chuvas, as previsões indicam que, até abril, as precipitações devem variar de normal a abaixo da média histórica em Sergipe.

Ventos

No clima de Sergipe, a principal mudança do outono está no regime de ventos. Até o fim de abril, o vento predominante sobre o estado é de leste a nordeste, mais quente e seco. A partir de maio, essa circulação começa a se reorganizar e passa a soprar de sudeste. Esses ventos vêm do oceano, são mais frios e úmidos, elevam a umidade relativa do ar e contribuem para o aumento das chuvas.

A Semac ressalta que o outono é uma estação de transição, marcada por maior instabilidade do tempo em Sergipe. Por isso, a população deve acompanhar as atualizações diárias das previsões divulgadas pela Secretaria.

Fonte: Governo de SE