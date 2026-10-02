PAA leva alimentos da agricultura familiar para famílias dos povoados de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou na última quinta-feira, 01, a entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) nos povoados Olhos d’Água e Piabas. A ação reuniu produtos da agricultura familiar e beneficiou famílias atendidas pela rede socioassistencial do município.

Ao todo, foram entregues 4,2 toneladas de alimentos, entre batata-doce, milho verde, macaxeira, laranja, maracujá e abóbora, além de 100 molhos de couve. A iniciativa contribui para fortalecer a agricultura familiar e ampliar o acesso das famílias a alimentos produzidos no município.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, acompanhou a entrega e destacou a importância de aproximar as ações da gestão das comunidades.

“Estar nas comunidades e acompanhar de perto a entrega desses alimentos é muito importante. O PAA fortalece nossos agricultores e, ao mesmo tempo, chega às famílias que precisam desse apoio. É uma ação que movimenta a nossa produção e leva alimento de qualidade para a mesa das pessoas.”.

De acordo com a coordenadora do PAA, Samara Camila, o programa cumpre um papel importante ao conectar a produção da agricultura familiar às famílias acompanhadas pela assistência social. “Cada entrega representa o trabalho dos nossos agricultores chegando às famílias do município. O PAA fortalece essa produção e garante que alimentos de qualidade sejam destinados a quem está sendo atendido pela rede socioassistencial.”.

Entre as beneficiárias, Silvania Nascimento destacou que os alimentos serão compartilhados em casa. “Vou aproveitar para dividir com a família”, afirmou.

Para Neildes Menezes, a entrega chegou em um momento importante. “Chegou em boa hora”, disse a beneficiária.

A ação reforça o trabalho desenvolvido pelo município na promoção da segurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo em que valoriza os agricultores familiares e contribui para a geração de renda no campo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto