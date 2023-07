PAA: Prefeitura de Lagarto anuncia início da distribuição de alimentos

Depois de ser contemplado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com o “Programa de Aquisição de Alimentos” (PAA), a Prefeitura de Lagarto anunciou o início da distribuição de alimentos no município.

De acordo com o Secretário Municipal de Assistência Social, Valdiosmar Vieira, os alimentos “Serão destinados para mil famílias cadastradas nos nossos quatro Centros de Referências em Assistência Social do Município; para a Fazenda da Esperança São Miguel e para as Associações de Moradores dos Povoados Rio das Vaca e do povoado Jenipapo”, detalhou.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, o novo Programa tem como prioridade a compra de produtos de agricultura familiar, principalmente de comunidades quilombolas e tradicionais, além de populações assentadas da reforma agrária, negros, mulheres e jovens do campo. “Esses produtores beneficiados pelo programa têm seus alimentos comprados com menos burocracia, pois o programa garante a dispensa de licitação”, observou.

Já o secretário Valdiosmar destacou que serão investidos R$ 657 mil para aquisição de alimentos ´in natura´, ou seja, produzidos pela agricultura familiar do município, o que representa 200 toneladas que deverão ser distribuídas até o final do ano.

“Até o momento, já temos 54 agricultores devidamente cadastrados e aprovados para o fornecimento. A fase agora é de emissão dos cartões pelo Banco do Brasil para estes agricultores e acreditamos que já na primeira semana de agosto a Prefeitura estará iniciando a distribuição destes alimentos”, explicou o secretário Valdiosmar Vieira.