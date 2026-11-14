PAA realiza entrega de mais de 4 mil quilos de alimentos em comunidades de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou na última sexta-feira, 13, mais uma etapa de distribuição de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação contemplou famílias atendidas pelo CRAS 4, no povoado Brasília e região, além das comunidades Vila de João Grampão, Vila Aparecida e Britinho, com a entrega de mais de 4 mil quilos de alimentos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso a alimentos de qualidade e contribuindo para uma alimentação mais saudável. Ao mesmo tempo, o programa valoriza a agricultura familiar, adquirindo a produção de agricultores locais e promovendo sua distribuição para entidades e famílias beneficiadas. As cestas distribuídas às famílias são compostas por uma variedade de alimentos frescos, entre eles couve, alface, coentro, abóbora, batata, macaxeira e laranja.

A secretária executiva de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Rita Lisboa, destacou a importância da continuidade das ações para assegurar o atendimento às famílias do município.

“Cada entrega representa o compromisso da gestão com as famílias que precisam desse apoio. Estamos trabalhando para que os alimentos cheguem a quem mais precisa, contribuindo para a segurança alimentar e levando mais tranquilidade para dentro dos lares. É um trabalho que exige dedicação e que faz a diferença na vida de muitas pessoas”, afirmou.

A coordenadora do PAA, Samara Camila, também ressaltou a importância da organização e do alcance das entregas nas comunidades. “O nosso trabalho é fazer com que esses alimentos cheguem de maneira organizada às famílias beneficiadas. É muito gratificante acompanhar cada etapa do programa e ver que estamos conseguindo ampliar o acesso a alimentos de qualidade, fortalecendo tanto quem produz quanto quem recebe”, pontuou.

Para a beneficiária Rafaela Lucas, receber os alimentos representa um apoio importante para a família. “É uma ajuda muito boa para a gente. Esses alimentos fazem diferença dentro de casa e ajudam bastante no nosso dia a dia. Sou muito grata por receber esse benefício”, declarou.

Além da distribuição dos alimentos, as entregas do PAA também vêm sendo acompanhadas por atividades de educação nutricional voltadas às crianças. Por meio de desenhos, jogos educativos e atividades lúdicas, a iniciativa busca estimular, desde a infância, hábitos alimentares mais saudáveis, apresentando de forma leve e participativa a importância de uma alimentação equilibrada.

Com ações realizadas em diferentes localidades, o PAA segue fortalecendo a política de assistência social e segurança alimentar em Lagarto, aproximando a produção da agricultura familiar das famílias que mais precisam e ampliando o acesso à alimentação adequada no município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto