Paciente cardíaco do HUL-UFS é transferido de helicóptero para Aracaju

Graças a atendimento emergencial realizado por equipe médica e assistencial do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserth) na manhã dessa quarta-feira, 28, paciente da zona rural de Lagarto com infarto agudo do miocárdio foi atendido, estabilizado e transferido para realização de cateterismo em Aracaju.

“Importante a intervenção rápida oferecida a partir da porta do hospital a esse paciente com infarto do miocárdio, como também o encaminhamento o mais rápido possível para o serviço de referência”, observou o médico Fernando Mota, do HUL-UFS. “Para isso, contamos com a ajuda do Serviço de Telecardiologia do Estado (Telecárdio) quanto à disponibilização de transferência e orientações gerais”, disse.

O paciente deu entrada no Hospital Universitário de Lagarto próximo às 7 horas da manhã apresentando dor torácica e já às 10h30, depois das primeiras intervenções e realização de exames já estava sendo removido pelo Grupo Tático Aéreo de Sergipe para o Hospital Cirurgia, na capital.

“O paciente deu entrada no hospital, de pronto foi feito um eletrocardiograma pela Classificação de Risco na porta da unidade e em menos de 10 minutos já estava sendo atendido pela equipe médica do Eixo Crítico, como é preconizado para casos de pacientes com queixa de dor torácica”, ressaltou Paulo Vitor Pimentel, interno de medicina da unidade hospitalar.

“O atendimento emergencial realizado pela equipe multidisciplinar seguiu o protocolo de dor torácica instituído na unidade hospitalar e preconizado para casos como esse, garantindo assim o diagnóstico, estabilização do quadro e transferência rápida para o serviço de referência do estado”, enfatizou por sua vez Vanessa de Pinho, chefe da Unidade de Pronto Atendimento do Hospital Universitário de Lagarto.

