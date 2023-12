Pacientes do HUL vivenciam clima natalino em oficina lúdica e terapêutica

O momento de uma internação hospitalar pode representar diferentes desafios a serem superados. Além do restabelecimento da saúde, a ruptura com o cotidiano e a restrição do convívio familiar são questões que surgem e podem impactar no processo terapêutico.

No Hospital Universitário de Lagarto, a ação oficina terapêutica natalina “Cartão Presente 3D” proporcionou ao longo deste mês de dezembro a pacientes internados a oportunidade de vivenciar um pouco o clima natalino, mesmo longe do ambiente familiar. A iniciativa foi da Unidade de Reabilitação, por meio da equipe de terapeutas ocupacionais do HUL, em parceria com a UFS e participação de alunos e residentes.

Através de atividade grupal, os colaboradores buscaram ressignificar o período natalino dentro do ambiente hospitalar, através de atividades como estratégia de fortalecimento de vínculos familiares, visando impactos significativos nos aspectos como autoestima e senso de identidade.

“A iniciativa foi recebida com muita alegria e emoção, pois foi possível resgatar memórias afetivas de família”, destacou Analine Cantanhede, terapeuta ocupacional do hospital. “Considerando o fato de dezembro ser mês comemorativo, o intuito foi o de alcançar os pacientes com ações de boas práticas de humanização em saúde”, reforçou.

“A maior parte dos pacientes, como idosos, apresentam-se emocionalmente fragilizados no período natalino. E ações como a Oficina Natalina possibilita minimizar os impactos cognitivos, motores e psicossociais da internação”, ressaltou Tatiane Moisés Murça, chefe da Unidade de Reabilitação. “Nesse contexto, o acolhimento, o lúdico, o compartilhar de emoções, afetos e desejos tornou o momento terapêutico único para pacientes, acompanhantes, alunos e residentes”, disse.

“Foi gratificante proporcionar esse momento para os pacientes e seus familiares”, observou por sua vez Marta Regina Valadares, residente de Terapia Ocupacional. “A oficina foi muito bem recebida pelos usuários; eles demonstram interesse, engajamento e relatam uma satisfação imensa ao final da ação”, destacou.

A ação ocorreu às terças e quintas-feiras ao longo de dezembro, tendo sido iniciada no dia 7 de dezembro na Clínica Médica da unidade hospitalar.

Fonte: HUL / Ebserh