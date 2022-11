Padre Genivaldo é nomeado bispo da Diocese de Estância

Nesta quarta-feira, 30, o Papa Francisco nomeou o padre José Genivaldo Garcia, do clero de Aracaju, como bispo da Diocese de Estância, que estava vacante desde agosto de 2021.

Para o administrador diocesano de Estância, Padre Humberto da Silva, que estava à frente da Diocese ao longo desses mais de um ano e sete meses, a nomeação do novo bispo foi recebida com muita alegria.

“Ao novo bispo eleito, desejamos um fecundo ministério entre nós, povo de Deus reunido nas 26 paróquias e 615 comunidades que compõem esta Igreja Particular. Com espírito filial e obediente, o recebemos com amor”, escreveu o administrador.

Além disso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou felicitações pela sua nomeação como novo bispo da diocese de Estância (SE), vacante desde agosto de 2021, com a nomeação de dom Giovanni Crippa como bispo de Ilhéus (BA).

O padre José Genivaldo será o quinto Bispo de Estância.

Trajetória do novo bispo