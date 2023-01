Pagamento do adicional de R$ 150 do Bolsa Família começa em março

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o pagamento do adicional de R$ 150 por criança de até seis anos a famílias cadastradas no Bolsa Família começará em março.

O prazo estipulado pelo ministro é para que a sua pasta possa fazer uma varredura nos cadastros atuais de famílias do CadÚnico, uma vez que, em análise prévia, foram apontadas alguns indícios de irregularidades no cadastro.

“Nós olhamos lá, são cerca de 10 milhões [cadastros irregulares] no meio de 40 milhões de famílias que estão no Cadastro Único, nós temos uma parte considerável que estará passando pelo crivo dessa atualização”, afirmou o ministro.