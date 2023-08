Pai e filho são presos por homicídio praticado em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio que vitimou um homem de 29 anos na Avenida Alexandre Alcino, Conjunto Valadares, bairro Santa Maria, em Aracaju. O crime ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2022. Pai e filho foram presos após serem identificados como coautores do crime. A informação foi divulgada na última quinta-feira, 17.

De acordo com as investigações, a vítima, que era portadora de esquizofrenia e usuária de entorpecentes, com histórico de prisões por roubo majorado e posse irregular de munições, havia acabado de chegar em um estabelecimento comercial para comprar pães e conversava com o dono da padaria, quando foi surpreendida, sem chances de defesa, por um disparo de espingarda calibre 12.

Conforme a apuração policial, o autor dos disparos é um homem de 46 anos que, após o crime, fugiu em uma motocicleta conduzida pelo filho, de 28 anos. As câmeras de segurança da panificação registraram a chegada dos investigados, a execução do crime, bem como a fuga dos de pai e filho.

Ainda segundo a investigação, semanas antes do homicídio, os investigados estiveram na residência da vítima. Como não a encontraram, fizeram um disparo para o alto utilizando-se de uma arma calibre .12 para intimidá-la, o que inclusive ensejou a lavratura de um boletim de ocorrência.

A inimizade teve início meses antes, quando a vítima se desentendeu com outro filho do homem de 46 anos, e os dois entraram em vias de fato. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu um revólver na casa dos indiciados, bem como munição calibre 22 na residência da vítima. No dia desse fato, todos foram conduzidos para a delegacia, autuados em flagrante e soltos mediante pagamento de fiança.

Diante do hediondo homicídio, praticado de forma premeditada, as prisões preventivas dos indiciados foram representadas e decretadas pelo Juízo da 5ª Vara criminal do Tribunal do Júri.

Conforme o DHPP, o pai foi preso em 11 de janeiro de 2023, no Conjunto Marivan, bairro Santa Maria. Já o filho dele foi preso nesta quarta-feira, 16, quando foi abordado por equipe da Polícia Militar na Praça Ulisses Guimarães, bairro Santos Dumont, na condução de uma motocicleta. Ele estava com pequena quantidade de substância em pó branco semelhante à cocaína e R$ 850. Ambos estão à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE