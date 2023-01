Pai e filho sofrem tentativa de homicídio na cidade de Riachão do Dantas

Na tarde da última sexta-feira, 27, um pai e seu filho sofreram uma tentativa de homicídio, enquanto estavam em um bar situado no centro da cidade de Riachão do Dantas, região centro-sul de Sergipe.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que as vítimas estavam no bar, situado nas imediações da prefeitura, quando dois homens se aproximaram e desferiram golpes de faca contra eles.

Com o ocorrido, os policiais acionaram o apoio médico e realizaram diligências para capturar os suspeitos, mas sem sucesso. Por isso, qualquer informação que possa contribuir com a elucidação do caso deve ser repassada às autoridades pelo disque denúncia 181.