Pai mata a filha e depois tira a própria vida em Simão Dias

Na manhã desta terça-feira, 7, José de Jesus, de 67 anos, cometeu suicídio após assassinar a filha Luciana Matos, que tinha deficiência física, de 35 anos, dentro de uma residência no povoado Salobra, na zona rural do município de Simão Dias.

De acordo com as autoridades locais, num primeiro momento, a Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime. Com a chegada da Polícia Civil, o trabalho de local de crime foi iniciado, visando subsidiar o inquérito policial. Também após o delito, o IML e o Instituto de Criminalística foram acionados para encaminhar os corpos a Aracaju.

Diante dos primeiros levantamentos, a Polícia Civil informou que trabalha com a hipótese de homicídio, seguido de suicídio. O delegado de Simão Dias, Clever Farias está à frente do caso e destaca que o inquérito já foi instaurado, para ouvir familiares dos dois mortos e aprofundar as investigações, no sentido de esclarecer o caso.

Ao fim, o documento será encaminhado à Justiça, inclusive com laudos periciais anexados.