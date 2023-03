Palhaço Pilambeta leva a magia do circo para crianças da zona rural de Lagarto

Com 20 anos de atuação e um espírito solidário, o Palhaço Pilambeta levou a magia do Circo para a criançada do povoado Piabas, na zona rural de Lagarto, no último domingo, 26 de março.

Durante o evento, que foi gratuito, a criançada e seus familiares se reuniram para assistir um espetáculo repleto de mágicas, música, dança, fotos, e muita guloseimas.

Segundo o artista, o evento solidário foi realizada com uma grande ajuda de amigos. “Todos os dias são páginas em branco prontas para serem preenchidas com felicidade. Agradeço a Deus por tudo que já consegui escrever, e peço que continue me dando sabedoria para fazer as melhores escolhas na criação da minha história”, comentou Pilambeta em suas redes sociais.