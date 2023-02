Palmeiras e Corinthians ficam no empate no Derby em Itaquera

Em um Derby movimentado, Corinthians e Palmeiras empataram em 2 a 2, na noite da última quinta-feira, 16, em Itaquera. Com este resultado o Verdão chega aos 21 pontos e mantém a liderança do Grupo D e geral da primeira fase da competição. Já o Timão passa a somar 15 pontos, na ponta do Grupo C.

Apoiado por sua apaixonada torcida, e apostando em uma marcação alta, o Corinthians iniciou o clássico melhor, criando boas chances diante de um Palmeiras que esperava pelas oportunidades de sair em velocidade no contra-ataque.

E a aposta do técnico Fernando Lázaro deu certo, pois logo aos oito minutos Renato Augusto encontrou Róger Guedes, que dentro da área bateu de três dedos para marcar um belo gol. O Timão continuou no ataque, tentando ampliar sua vantagem. Porém, o Palmeiras mostrou eficiência aos 42 minutos. Raphael Veiga, ainda da intermediária, cruzou para Rony, que mergulhou de cabeça para superar Weverton.

Animado com o empate, o Verdão iniciou a segunda etapa atacando, e voltou a contar com a dupla Raphael Veiga e Rony para virar. O meia cobrou escanteio e o atacante se antecipou a Gil para conferir de cabeça.

Com a vantagem no placar o Palmeiras passou a adotar uma postura mais conservadora, recuando suas linhas e dando campo para o Corinthians jogar. E a falta de ousadia do Timão foi punida aos 32 minutos, quando Giuliano levantou a bola na área para Gil bater de primeira para dar números finais ao confronto.

Peixe empata

Em partida disputada mais cedo, o Santos arrancou um empate com o Santo André e permaneceu na lanterna do Grupo A da competição, mas com chances reais de classificação para as quartas de final. Pablo abriu o placar para o Ramalhão, mas Mendoza deixou tudo igual no final.

