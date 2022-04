Palmeiras vence Flamengo para assumir liderança do Brasileiro Feminino

O Palmeiras derrotou o Flamengo por 3 a 0, na noite da última sexta-feira, 01, na Arena Barueri, e assumiu a liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino.

Após o triunfo no jogo que abriu a 5ª rodada da competição, as Palestrinas alcançaram os 13 pontos, três a mais do que a vice-líder Ferroviária, que mede forças com o São José neste sábado, 02. Já as Rubro-Negras permanecem com 8 pontos, na quinta posição.

O Palmeiras começou a construir a sua vitória aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Byanca Brasil cruzou para a zagueira Thaís marcar de cabeça. Nove minutos depois Byanca Brasil voltou a deixar uma companheira em condições de marcar, a artilheira Bia Zaneratto, que bateu de esquerda para ampliar.

O terceiro veio apenas aos 40 da etapa final. Bia Zaneratto tocou para Sochor, que avançou e bateu no ângulo para dar números finais ao confronto.

Palmeiras e Flamengo voltam a jogar pela competição apenas no dia 16 de abril, quando as Palestrinas visitam a Ferroviária e as Rubro-Negras recebem o Cruzeiro.