Pan de Ginástica: Brasil é bicampeão na disputa geral dos conjuntos

O Brasil conquistou o bicampeonato na disputa geral dos conjuntos (a soma das notas da série mista e da dos cinco arcos) no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica que está sendo disputado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Na última sexta-feira, 08, a equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Nicole Pircio, Gabrielle Moraes da Silva, Giovanna Oliveira e Bárbara Galvão garantiu a segunda melhor nota na série mista (29.050), atrás apenas do México (30.150). Na quinta-feira 07, o conjunto brasileiro conquistou a primeira posição nos cinco arcos.

Na série mista, a equipe do Brasil apresentou uma coreografia montada com base na música Smile, de Charles Chaplin. “Estudamos bastante, é um código muito artístico e sempre tivemos isso como ponto forte. As nossas treinadoras são fortes no artístico, então foi incrível. Pudemos estudar, assistir filmes do Chaplin, estudar os movimentos dele. Trouxemos para a coreografia o máximo de referências que conseguimos”, disse Maria Eduarda, a capitã do time brasileiro.

No individual geral, Geovanna Santos da Silva fez a alegria da torcida presente na Arena Carioca 1, conquistando a prata. A atleta, que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, somou 113.750 pontos, ficando atrás apenas da norte-americana Evita Griskenas.

“Estou eufórica. Estar aqui no Pan, representando muito bem o nosso país, é muito gratificante. É uma seleção que tem meninas novas, que estão subindo na categoria, tem ginastas que estão vivendo o primeiro grande evento e estamos muito felizes”, afirmou Geovanna.

Outra conquista para o Brasil foram as duas vagas no Mundial de Sófia (Bulgária), que será disputado em setembro. Elas foram garantidas após o país ficar em segundo lugar na soma de todos os resultados individuais. As vagas não são nominais.

Fonte: Agência Brasil